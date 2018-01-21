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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Come to Beşiktaş Chicharito

    Come to Beşiktaş Chicharito

    Başkan Orman, İngiltere seferinde 29 yaşındaki golcünün Chicharito’nun menajerliğini yapan babası ile bir araya geldi. Siyah- beyazlı taraftarlar da, Javier Hernandez’in (Chicharito) Instagram hesabına binlerce #ComeToBeşiktaş yorumu yazdı

    Beşiktaş'ta santrfor harekatı dört koldan devam ediyor. 'un Everton'a gitmesinin ardından arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldızların peşine düştü. Beşiktaş yönetiminin listesinin ilk sırasına yükselen isim West Ham Unitad'da forma giyen Javier Hernandez (Chicharito) oldu. Başkan , İngiltere seferinde Meksikalı golcü Chicharito'nun menajerliğini yapan babası Eduardo Hernandez ile bir araya geldi. West Ham'dan haftada 80 bin sterlin, yılda ise 4.15 milyon sterlin kazanan Meksikalı golcü için yarım sezon için 2 milyon euro'yu bulacak bir maaş ve West Ham'ın isteyeceği 2,5-3 milyon euro aralığındaki kiralama bedeli konusunda pazarlıklar sıkı bir şekilde sürüyor.

    MLS EKiBi LOS ANGELES DA TEKLiF YAPTI
    Bu arada yurt içi ve yurt dışı basınında sıkça Meksikalı golcü oyuncu için haberler yer alırken Beşiktaşlı taraftarlar da harekete geçti. Siyah beyazlı taraftarlar, bu kez 29 yaşındaki oyuncu için #ComeToBeşiktaş çağrısında bulundu. Chicharito'nun Instagram hesabındaki paylaşımlara binlerce #Come- ToBeşiktaş yorumu yazıldı. The Sun'ın haberine göre sezon başında Leverkusen'den 18 milyon euro'ya aldığı Meksikalı forveti 10 milyon euro'ya Beşiktaş'a bırakmayı kabul etti. Ancak siyah-beyazlı ekibin en çok 8 milyon euro'ya kadar çıktığı yazıldı. 'in gelişiyle fazla şans bulamayan Chicarito'ya, MLS ekibi Los Angeles da talip oldu.

    GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
    Hernandez, West Ham'ın, Bournemouth ile 1-1 berabere kaldığı maçta golünü attı. 64'te oyuna giren Hernandez 73'te ağları havalandırdı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:46
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