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    21 Ocak 2018, Pazar
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    ve ’ya uyarı

    Babel ve Talisca’ya uyarı
    Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Babel ve Talisca ceza sınırında bulunuyor. kadroya alınmadığı için, diğer iki oyuncu ve Antalya maçında sarı kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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