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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Süper Lig’e golle döndü

    Arda Turan Süper Lig’e golle döndü

    ’in Barcelona’dan transfer ettiği milli oyuncu , turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına çıkarak 1 de gol attı.

    Süper Lig'in 18. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Medipol Başakşehir'in yeni transferi , turuncu-lacivertli formayı ilk kez terletti. Bursaspor mücadelesinin 65. dakikasında Mossoro'nun yerine oyuna dahil olan başarılı futbolcu, Süper Lig'de 6 yıl 8 ay sonra sahaya inmiş oldu. 2438 gün sonra Türkiye liginde ilk kez topla buluşan milli futbolcu, karşılaşmanın 86. dakikasında takımının 3. kendisinin ise 1. golüne imza attı.

    30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de en son 18 Nisan 2011'de formasıyla Manisaspor'a karşı 2 gol kaydetmişti.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:24
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