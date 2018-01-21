Arda Turan Süper Lig’e golle döndü
Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği milli oyuncu Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına çıkarak 1 de gol attı.
30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de en son 18 Nisan 2011'de Galatasaray formasıyla Manisaspor'a karşı 2 gol kaydetmişti.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:24
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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