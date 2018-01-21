Alanyaspor'dan Beşiktaş ve Love açıklaması
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın ilgilendiği Vagner Love hakkında konuştu.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak Fikret Orman'ın kendisinden Love'u istediğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Fikret Orman, 'Vagner Love'ı devre arasında vermeyi düşünür müsünüz' diye sordu. 'Bizden daha çok sizin ihtiyacınız var' ifadesini de kullandı. Cuma günü böyle bir konuşma geçti aramızda. Biz tabii ki Vagner'i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Şu anda net bir gelişme yok" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın bu transfer için bonservis önerisinin yanı sıra yeni transfer Cyle Larin'i kiralamak gibi bir seçeneği de Akdeniz temsilcisine sunduğu gelen bilgiler arasında.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:15
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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