CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , taraftarıyla buluşuyor! İlk 11...

    Cenk Tosun, Everton taraftarıyla buluşuyor! İlk 11...

    , 'in 24. haftasında 18.00'de başlayan maçta 'yı konuk ediyor. Milli yıldızımız zorlu mücadeleye ilk 11'de başladı.

    'un bir başka yeni transferi da maça 11'de başlayacak ve hücum hattında 'a eşlik edecek. ve ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

    İşte ilk 11: Pickford, Kenny, Holgate, Williams, Martina, Schneiderlin, McCarthy, Vlasic, Walcott, Sigurdsson, Cenk Tosun.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk Tosun, Everton taraftarıyla buluşuyor! İlk 11... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN