Cenk Tosun, Everton taraftarıyla buluştu! İlk 11'de...
Everton, Premier Lig'in 24. haftasında 18.00'de başlayan maçta WBA'yı konuk ediyor. Milli yıldızımız Cenk Tosun zorlu mücadeleye ilk 11'de başladı.
Everton'un bir başka yeni transferi Theo Walcott da maça 11'de başladı ve hücum hattında Cenk Tosun'a eşlik ediyor. Wayne Rooney ve Oumar Niasse ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Karşılaşmada Everton an itibariyle 1-0 geride...
İşte ilk 11: Pickford, Kenny, Holgate, Williams, Martina, Schneiderlin, McCarthy, Vlasic, Walcott, Sigurdsson, Cenk Tosun.
Karşılaşmada Everton an itibariyle 1-0 geride...
İşte ilk 11: Pickford, Kenny, Holgate, Williams, Martina, Schneiderlin, McCarthy, Vlasic, Walcott, Sigurdsson, Cenk Tosun.
Cenk Tosun, WBA maçına 11'de başlıyor!— Fotomaç (@fotomac) 20 Ocak 2018
İşte Everton'un ilk 11'i: Pickford, Kenny, Holgate, Williams, Martina, Schneiderlin, McCarthy, Vlasic, Walcott, Sigurdsson, Cenk Tosun. pic.twitter.com/dkE1KGpmrK
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:40
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