Beşiktaş'ın 2 numarası trafik kazası geçirdi
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de trafik kazası geçirdi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi İstanbul Mecidiyeköy'de bir trafik kazası geçirdi.
Kaza sonrası ilk kontrollerde yara almadığı anlaşılan ancak tedbir olarak hastaneye kaldırılan Çebi'nin herhangi bir sağlık sorunun olmadığı ve şimdilik kontrol amaçlı hastanede yattığı öğrenildi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:48
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