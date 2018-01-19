Tosic bilmecesi
Cazip teklifler alan Sırp stoper, karar vermekte zorlanıyor
Şu ana kadar sessizliğini koruyan Tosic'in bir kaç gün içinde kesin kararını yönetime bildirmesi bekleniyor. Bu arada Celtic, C. Palas, L. City, Everton, St Etienne, Bordoeux gibi takımların yanı sıra MLS ekibi Chicago Fire'ın da Tosic ile ilgileniyor.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:11
-
Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
-
Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
-
Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
Tosic bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.