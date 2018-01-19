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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Tosic bilmecesi

    Tosic bilmecesi

    Cazip teklifler alan stoper, karar vermekte zorlanıyor

    Siyah-beyazlılarda Vida transferi sonrası gönderilecekler arasında adı geçen 'in geleceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Avrupa'nın birçok kulübünden teklif alan oyuncu ayrılmak ve kalıp mücadele etmek arasında karar verme aşamasında.

    Şu ana kadar sessizliğini koruyan Tosic'in bir kaç gün içinde kesin kararını yönetime bildirmesi bekleniyor. Bu arada Celtic, C. Palas, L. City, Everton, St Etienne, Bordoeux gibi takımların yanı sıra MLS ekibi Chicago Fire'ın da Tosic ile ilgileniyor.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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