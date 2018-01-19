Slimani'ye Lens modeli

Leicester City'nin Slimani'yi kiralık vermeyi kabul etmemesi üzerine, Beşiktaş'ın yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Buna göre Kartal, Slimani'yi 1.5 yıllığına kiralayacak. Sürecin sonunda da bonservisini alacak. Kartal, Lens'i de benzer bir şekilde kadrosuna katmıştı. Leicester'ın menajeri Claude Puel, "Elimizde çok forvet var... Bazılarını başka kulüplere verebiliriz" diyerek transfere açık kapı bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TA YABANCI KONTENJANI KİLİTLENDİ

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Beşiktaş, Boyko'nun Club Brugge ile görüşmeleri olumsuz sonuçlanınca lisansını çıkaramadığı Domagoj Vida'yı kupadaki Osmanlı maçında oynatamadı. Hırvat stoper, ligdeki Antalya karşılaşmasında da yerini alamayacak. Sıkıntı bu kadarla da sınırlı değil. Beşiktaş, transfer edilecek yabancı forvet için Aras'ı elden çıkarmayı planlıyor. Ancak iki oyuncu da şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşamadı. Yönetim son çare olarak Boyko ve Aras'a alacaklarıkarşılığında bonservislerini bedavaya verecek ya da bedelsiz olarak başka kulübe kiralayacak.