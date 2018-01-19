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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Slimani'ye modeli

    Slimani'ye Lens modeli

    ’ın, bir numaralı forvet adayını, satın alma opsiyonunu kullanma şartıyla kiralayacağı öğrenildi

    Leicester City'nin Slimani'yi kiralık vermeyi kabul etmemesi üzerine, 'ın yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Buna göre , Slimani'yi 1.5 yıllığına kiralayacak. Sürecin sonunda da bonservisini alacak. Kartal, 'i de benzer bir şekilde kadrosuna katmıştı. Leicester'ın menajeri Claude Puel, "Elimizde çok forvet var... Bazılarını başka kulüplere verebiliriz" diyerek transfere açık kapı bıraktı.

    BEŞİKTAŞ'TA YABANCI KONTENJANI KİLİTLENDİ
    Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Beşiktaş, Boyko'nun ile görüşmeleri olumsuz sonuçlanınca lisansını çıkaramadığı Domagoj Vida'yı kupadaki Osmanlı maçında oynatamadı. Hırvat stoper, ligdeki karşılaşmasında da yerini alamayacak. Sıkıntı bu kadarla da sınırlı değil. Beşiktaş, edilecek yabancı forvet için Aras'ı elden çıkarmayı planlıyor. Ancak iki oyuncu da şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşamadı. Yönetim son çare olarak Boyko ve Aras'a alacaklarıkarşılığında bonservislerini bedavaya verecek ya da bedelsiz olarak başka kulübe kiralayacak.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:03
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