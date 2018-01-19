CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'yu satamazsınız

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'yu satamazsınız

    Başkan ve yöneticiler İngiltere’de yeni santrfor için görüşmeleri sürdürürken, ’ya Çin’den gelen teklif için tecrübeli çalıştırıcı ‘gönderemezsiniz’ dedi

    Beşiktaş için devre arası transfer dönemi bir hayli yoğun geçiyor. 'yu takımın 1. santrforu olarak görüp maliyeti uygun bir santrfor almak isteyen başkan ve transfer komitesi, bu amaçla gelecek vadeden Larin'i İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirmişti. Ancak Larin için Orlando ile girilmesi kuvvetle muhtemel hukuk süreci takıma 4. bir forvetin alınmasını neredeyse zorunlu kıldı. Bu sebeple 3 gündür İngiltere'de bulunan başkan , ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilk hedef olarak Leicester City'den İslam Slimani için temaslarda bulunuyor.

    SLİMANİ ISRARI SÜRÜYOR
    Önceki gün yapılan görüşmelerden sonra taraflar dün tekrar bir araya geldi. Ancak Cezayirli golcü için Watford takımının da devreye girmesi görüşmelerin daha ağır işlemesine neden oluyor. Golcü adayları arasında yer alan diğer isimler Hernandez ve Babacar için de Slimani görüşmelerinden çıkacak sonuca göre hareket edileceği öğrenildi. Bu arada 2 golcü birden almak için uğraşılmasının, Çin'den de cazip teklif alan 'yu olumsuz etkilemesinden duyulan endişe kulüp içinde dile getirilmeye başlanırken; teknik direktör Güneş'in de yönetime "Onu asla satamazsınız" diyerek son sözünü söylediği ifade edildi.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'yu satamazsınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN