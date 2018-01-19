Negredo'yu satamazsınız
Başkan Fikret Orman ve yöneticiler İngiltere’de yeni santrfor için görüşmeleri sürdürürken, Negredo’ya Çin’den gelen teklif için tecrübeli çalıştırıcı ‘gönderemezsiniz’ dedi
SLİMANİ ISRARI SÜRÜYOR
Önceki gün yapılan görüşmelerden sonra taraflar dün tekrar bir araya geldi. Ancak Cezayirli golcü için Watford takımının da devreye girmesi görüşmelerin daha ağır işlemesine neden oluyor. Golcü adayları arasında yer alan diğer isimler Hernandez ve Babacar için de Slimani görüşmelerinden çıkacak sonuca göre hareket edileceği öğrenildi. Bu arada 2 golcü birden almak için uğraşılmasının, Çin'den de cazip teklif alan Negredo'yu olumsuz etkilemesinden duyulan endişe kulüp içinde dile getirilmeye başlanırken; teknik direktör Güneş'in de yönetime "Onu asla satamazsınız" diyerek son sözünü söylediği ifade edildi.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:20
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NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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