Mou, İBRA’yı bırakmadı
La Gazzetta Dello Sport, tecrübeli hocanın isteğiyle 36 yaşındaki İsveçli forvetin en azından sözleşmesi bitene kadar (Haziran) M. United'da kalacağını yazdı. Haberde tecrübeli forvetin Çin ve Türkiye'den cazip teklifler aldığı da ifade edilirken, Serie A ya da ABD'den gelen önerilere de sezon sonunda yanıt vereceği belirtildi.
Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Beşiktaş, İbrahimovic için görüşmelerini sürdürüyor.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Toplam 17
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NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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