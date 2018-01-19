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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Mou, İBRA’yı bırakmadı

    Mou, İBRA’yı bırakmadı
    'ın peşinde olduğu isimlerden biri olan İbrahimovic'e, teknik direktör Mourinho'dan izin çıkmıyor.

    La Gazzetta Dello Sport, tecrübeli hocanın isteğiyle 36 yaşındaki İsveçli forvetin en azından sözleşmesi bitene kadar (Haziran) M. United'da kalacağını yazdı. Haberde tecrübeli forvetin ve Türkiye'den cazip teklifler aldığı da ifade edilirken, Serie A ya da ABD'den gelen önerilere de sezon sonunda yanıt vereceği belirtildi.

    Ancak tüm bu gelişmelere rağmen , İbrahimovic için görüşmelerini sürdürüyor.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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