Larin çıkmazda
Kanadalı forvet için Orlando City ile anlaşma sağlanamıyor
Birisi Orlando'ya 1,5-2 milyon euro ödeyip Larin'in bonservisini almak. Diğeri ise FIFA'ya Orlando'nun yaptığı tek taraflı sözleşme uzatma hakkının kanun dışı olduğunu belirterek geçici lisans ile Larin'e forma vermek. Beşiktaş'ın hukukçuları da FIFA'nın kendilerini koruyacağı inancında.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:20
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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