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    19 Ocak 2018, Cuma
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    çıkmazda

    Larin çıkmazda

    Kanadalı forvet için Orlando City ile anlaşma sağlanamıyor

    Kadrosunu güçlendirmek için 'i İstanbul'a getiren ve sağlık kontrolünden geçiren Beşiktaş, Orlando ile sıkıntıyı çözemediği için Kanadalı oyuncuyu idmanlara çıkaramıyor. Beşiktaş'ın önünde iki seçenek var.

    Birisi Orlando'ya 1,5-2 milyon euro ödeyip Larin'in bonservisini almak. Diğeri ise FIFA'ya Orlando'nun yaptığı tek taraflı sözleşme uzatma hakkının kanun dışı olduğunu belirterek geçici lisans ile Larin'e forma vermek. Beşiktaş'ın hukukçuları da FIFA'nın kendilerini koruyacağı inancında.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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