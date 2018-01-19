Kartal’da durmak yasak

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Sağanak yağmur altında, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Osmanlı maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyucular kondisyon ve taktik çalışması yaptı.