Kartal’da durmak yasak
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Sağanak yağmur altında, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Osmanlı maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyucular kondisyon ve taktik çalışması yaptı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:07
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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