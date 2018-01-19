Beşiktaşlı genç oyuncu gönderildi!
Beşiktaş, genç oyuncu Orkan Çınar'ı 6 aylığına Atiker Konyaspor'a kiraladı.
Süper Ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Kardemir Karabükspor'da forma giyen Yatabare'yi renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ta forma şansı bulumayan kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiradı. Orkan Çınar'ın, bugün Konya'ya gelerek imza atması bekleniyor.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:09
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A Spor'da çeyrek ve yarı final şovu
Toplam 34
Yorum
alemin kralı Playof yok mu playof?
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Giresunspor Beşiktaş’ı istiyor
Toplam 5
Yorum
Saim Manisa teknik direktorude yenecegiz felan demisti :))
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Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 6
Yorum
demu34 Artık git utanma da kalmamış sende adayım Ali Koç açıklaması yapıp sonrada vazgeçip seçim çalışması yapman senin nasıl bir kişi olduğunu gös
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