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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı genç oyuncu gönderildi!

    Beşiktaşlı genç oyuncu gönderildi!

    , genç oyuncu 'ı 6 aylığına 'a kiraladı.

    , Beşiktaşlı oyuncu 'ı, sezon sonuna kadar kiralayarak, renklerine bağladı.

    Süper Ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Kardemir Karabükspor'da forma giyen Yatabare'yi renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, 'ta forma şansı bulumayan kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiradı. Orkan Çınar'ın, bugün Konya'ya gelerek imza atması bekleniyor.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:09
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