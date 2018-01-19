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    19 Ocak 2018, Cuma
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    'a müjdeli haber

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a müjdeli haber

    'ta stoper Domagoj  Vida'nın lisansı çıktı.

    Daha önce işlemleri yetişmediği için Osmanlıspor maçında forma giyemeyen oyuncu Antalyaspor maçının 'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:31
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