Beşiktaş'a müjdeli haber
Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Islam Slimani hakkında konuştu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Puel, Beşiktaş'ın Slimani ile ilgilenmesi hakkında yöneltilen soruya "Slimani özelinde bütün detayları veremem ancak elimizde çok forvet olduğunu daha önce de söyledim. Bazı oyuncular başka kulüplerde süre alabilir mi, bakacağız. Bunu oyuncularla da görüşmeliyiz." diyerek yanıt verdi.
Puel'in bu cevabı Slimani'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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