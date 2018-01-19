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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Anadolu korkuttu

    Anadolu korkuttu
    'in talebeleri son 5 maçlık Anadolu serisinden sadece 'beraberlik' çıkarabilirken, 2 de yenilgi aldılar. Bu arada 2015- 16'da %63, geçen sezon %59'luk galibiyet yüzdesi yakalayan Kartal bu sezon sadece %50'ye ulaşabildi.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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