Göreve her zaman hazırım

Tolga Zengin de Oğuzhan gibi ikinci yarı ve sezon sonu için iddialı konuştu. Tecrübeli file bekçisi, "Burada imzalar gerçekten gönüllere atılıyor. Aramıza yeni katılanlar hemen uyum sağlıyor. Olumlu hava herkese yansıyor" şeklinde konuştu. Tolga, yedek kalmayı sorun etmediğini de sözlerine ekledi ve "Fabri ile iyi bir arkadaşlığımız ve rekabetimiz var. Kimin oynayacağı hocamızın takdiri. Ben her zaman göreve hazır olmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.