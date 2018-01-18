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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Eyvah! bitiremedi

    Eyvah! <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> bitiremedi

    Beşiktaş'ta ilk 11'de forma giyen , sakatlanarak oyundan çıktı.

    İkinci yarıda sekmeye başlayan Portekizli stoper sahada kalmak istedi ancak kısa bir süre sonra eliyle kenara 'beni değiştirin' işareti yaptı.

    56'da yerini Talisca'ya bırakan 'nin sakatlığının ciddi olup olmadığı bugünkü kontrollerde belli olacak.

    Şenol Güneş, 'nin yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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