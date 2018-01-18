Eyvah! Pepe bitiremedi
Beşiktaş'ta ilk 11'de forma giyen Pepe, sakatlanarak oyundan çıktı.
56'da yerini Talisca'ya bırakan Pepe'nin sakatlığının ciddi olup olmadığı bugünkü kontrollerde belli olacak.
Şenol Güneş, Pepe'nin yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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