Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş, Cenk Tosun'un ardından hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. İlk olarak Cyle Larin ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, bir golcü daha transfer etmek istiyor.



Devre arası transfer döneminde yeniden Beşiktaş'a dönmek istediği söylen Demba Ba için gündeme bomba gibi bir iddia düşmüştü. Senegalli golcünün 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 7 milyon euro istediği için başkan Fikret Orman'ın bu transfere sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Demba Ba bu iddialara yanıt verdi.







Sosyal medyada bir taraftarın Demba Ba'ya "Beşiktaş'tan 2,5 yıl sözleşme karşılığında 7 milyon euro istediğin yönündeki haberler doğru mu?" soruna, Senegalli golcüden yanıt geldi. Taraftara cevap veren Demba Ba, "İnsanlar konuşmayı seviyorlar. Onları dinlememelisin" şeklinde yanıt vererek bu iddiaları yalanladı.