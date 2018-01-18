Sakatlığı sonrasında uzun süredir maç eksiği olan ve yeniden Beşiktaş'a dönmek istediğini her fırsatta dile getiren Demba Ba, siyah-beyazlı takımdan 7 milyon euro istediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
Beşiktaş, Cenk Tosun'un ardından hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. İlk olarak Cyle Larin ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, bir golcü daha transfer etmek istiyor.
Devre arası transfer döneminde yeniden Beşiktaş'a dönmek istediği söylen Demba Ba için gündeme bomba gibi bir iddia düşmüştü. Senegalli golcünün 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 7 milyon euro istediği için başkan Fikret Orman'ın bu transfere sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Demba Ba bu iddialara yanıt verdi.
Sosyal medyada bir taraftarın Demba Ba'ya "Beşiktaş'tan 2,5 yıl sözleşme karşılığında 7 milyon euro istediğin yönündeki haberler doğru mu?" soruna, Senegalli golcüden yanıt geldi. Taraftara cevap veren Demba Ba, "İnsanlar konuşmayı seviyorlar. Onları dinlememelisin" şeklinde yanıt vererek bu iddiaları yalanladı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:36
-
Tango zamanı
Toplam 2
Yorum
AKGANDAL senin forvet ve ortasahaya ihtiyacın varken solbek arıyorsun.allah akıl fikir versin
-
Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 5
Yorum
MERSİN NEDEN OLAY OLSUN ADAM FENERBAHÇELİ ÇEKEMEYECEK NE VAR FENERİUM MARKALI ÜRÜN GİYEMEZMİ GERİ KAFALI OLMAYI BIRAKIN ADAM FENERBAHÇEYE GOL ATTI
-
Larin rest çekti!
Toplam 2
Yorum
KADİRHAN63 BOŞVERİN UĞRAŞMAYIN KARDEŞİM BAŞKA ADAM MI KALMADI LARİNİ ALIYORUZ ÇOK GEREKSİZ BENCE KAPALI KUTU Bİ TRANSFER BOYKO VS GİBİ OLABİLİR SONU
Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.