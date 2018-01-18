CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'dan flaş açıklaması!

    Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

    Sakatlığı sonrasında uzun süredir maç eksiği olan ve yeniden 'a dönmek istediğini her fırsatta dile getiren , siyah-beyazlı takımdan 7 milyon euro istediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

    , 'un ardından hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. İlk olarak Cyle Larin ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, bir golcü daha etmek istiyor.

    Devre arası transfer döneminde yeniden Beşiktaş'a dönmek istediği söylen için gündeme bomba gibi bir iddia düşmüştü. Senegalli golcünün 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 7 milyon euro istediği için başkan 'ın bu transfere sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Demba Ba bu iddialara yanıt verdi.



    Sosyal medyada bir taraftarın Demba Ba'ya "Beşiktaş'tan 2,5 yıl sözleşme karşılığında 7 milyon euro istediğin yönündeki haberler doğru mu?" soruna, Senegalli golcüden yanıt geldi. Taraftara cevap veren Demba Ba, "İnsanlar konuşmayı seviyorlar. Onları dinlememelisin" şeklinde yanıt vererek bu iddiaları yalanladı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN