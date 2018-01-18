Daha iyi olacağız
Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini belirten yıldız orta saha, “Keyfimiz yerinde. Formumuz iyi. Her şey daha da iyi olacak. İkinci yarıyı iple çekiyoruz” dedi
Rakiplerin yüzünden belli oluyor!
Siyah-beyazlı yıldız, Cenk'in gidişinin takım için kayıp olduğunu da sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "Sahanın haricinde dışarıda da iyi anlaştığım bir dostumdu. Onun için en iyisi neyse öyle olsun. Negredo'nun Cenk'i aratmayacağını düşünüyorum. Sonuçta çok tecrübeli, kaliteli bir forvet." Ozi, sahada en büyük destekçinin taraftar olduğunu da kaydederek "Bize nasıl katkı sağladıklarını rakiplerin yüzlerinde okuyabiliyoruz" dedi.
GENÇ MAESTRO OĞUZHAN:
Sezon başından beri gideceği iddia edilen Oğuzhan, kampta yaptığı basın toplantısında siyah-beyazlı formayı uzun yıllar giymek istediğini söylemiş ve "Daha kazanılacak çok şampiyonluklar var" demişti.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:03
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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