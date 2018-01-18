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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Daha iyi olacağız

    Daha iyi olacağız

    Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini belirten yıldız orta saha, “Keyfimiz yerinde. Formumuz iyi. Her şey daha da iyi olacak. İkinci yarıyı iple çekiyoruz” dedi

    'ın yıldız isimlerinden Oğuzhan sezonun ikinci yarısını iple çektiklerini söyledi. Tecrübeli orta saha ilk devrede gereksiz puan kayıpları yaşadıklarının altını çizerek "Bazı yol kazaları oldu. Bunlar da her takımın başına geldi. 3 puanlı sistemde her şey mümkün. İkinci yarıda alacağımız seri galibiyetlerle her şey değişir" ifadelerini kullandı. Oğuzhan, zorlu bir periyoda gireceklerini de belirterek "İkinci yarı başlangıç takvimi sıkı geçecek. Derbilerin arasında bir de Bayern Münih maçına çıkacağız. Avrupa'da ilerlemek için elimizden geleni yapacağız. Kamp döneminde gereken çalışmaları yaptık; oldukça da verimli bir süre geçirdik. Daha da iyi olacağız. Artık ikinci yarıyı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    Rakiplerin yüzünden belli oluyor!
    Siyah-beyazlı yıldız, Cenk'in gidişinin takım için kayıp olduğunu da sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "Sahanın haricinde dışarıda da iyi anlaştığım bir dostumdu. Onun için en iyisi neyse öyle olsun. Negredo'nun Cenk'i aratmayacağını düşünüyorum. Sonuçta çok tecrübeli, kaliteli bir forvet." Ozi, sahada en büyük destekçinin taraftar olduğunu da kaydederek "Bize nasıl katkı sağladıklarını rakiplerin yüzlerinde okuyabiliyoruz" dedi.

    GENÇ MAESTRO OĞUZHAN:
    Sezon başından beri gideceği iddia edilen Oğuzhan, kampta yaptığı basın toplantısında siyah-beyazlı formayı uzun yıllar giymek istediğini söylemiş ve "Daha kazanılacak çok şampiyonluklar var" demişti.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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