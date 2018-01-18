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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Bonservisim baskı olmaz

    Bonservisim baskı olmaz
    Evertona giden , ilk basın toplantısını düzenledi. Milli yıldız, "'de oynayan tek Türk olduğumu bilmek onur verici. Bonservis bedelim üzerimde baskı yaratmıyor, aksine bir onur. Başkanı beni çok seviyor. Beşiktaş'ta harika 3,5 yıl geçirdim. Teknik direktörümüz benim için baba gibiydi ancak herkesin hayatta hedefleri vardır ve hedefim de buraya gelmekti" diye konuştu.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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