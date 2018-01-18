Beşiktaş'a müjdeli haber
Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Islam Slimani hakkında konuştu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Puel, Beşiktaş'ın Slimani ile ilgilenmesi hakkında yöneltilen soruya "Slimani özelinde bütün detayları veremem ancak elimizde çok forvet olduğunu daha önce de söyledim. Bazı oyuncular başka kulüplerde süre alabilir mi, bakacağız. Bunu oyuncularla da görüşmeliyiz." diyerek yanıt verdi.
Puel'in bu cevabı Slimani'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:00
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Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 2
Yorum
konyaya elenmesek alırlar mıydı günaydın Üsküdarda sabah oldu. Giresun çeyrek finalde Trabzon nerede? amaç TS yi kurtarmak mı yoksa koltuğu mu?.
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Remy yatıyor
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Trabzonsporlu Beceriksiz yönetim kimseyi transfer edemez.
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Toplam 6
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eleman e ozaman cengiz ünder.
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