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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'a müjdeli haber

    Beşiktaş'a müjdeli haber

    Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, 'ın gündeminde yer alan Islam Slimani hakkında konuştu.

    Golcü transferi için arayışlarını sürdüren 'a sevindirici haber Leicester City'den geldi. Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda bulunan Islam Slimani'nin hocası Claude Puel, siyah beyazlıları sevindirecek sözler söyledi.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Puel, Beşiktaş'ın Slimani ile ilgilenmesi hakkında yöneltilen soruya "Slimani özelinde bütün detayları veremem ancak elimizde çok forvet olduğunu daha önce de söyledim. Bazı oyuncular başka kulüplerde süre alabilir mi, bakacağız. Bunu oyuncularla da görüşmeliyiz." diyerek yanıt verdi.

    Puel'in bu cevabı Slimani'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:00
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