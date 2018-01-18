Agit Vodafone Park'ı gezdi
Adana'da bindiği minibüste 4 kişinin saldırısına uğrayan engelli genç, Beşiktaş Vodafone Park stadını gezdi. Mutluluğu gözlerinden okunan engelli gencin, önümüzdeki hafta Beşiktaş Spor Kulübü başkanı Fikret Orman’ın davetiyle Beşiktaş-Kasımpaşa maçını statta izleyeceği öğrenildi.
Bunun üzerine Orman, Agit Acun'u ve akrabalarını gezmek üzere Beşiktaş Vodafone Park'a davet etti. Başkan Orman, ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçına davet ettiği engelli gence imzalı forma sözü verdi.
İşitme engelli Agit Acun Vodafone Park'da
Davet üzerine Beşiktaş stadına gelen Agit Acun, abisi İsmail Acun ve kuzeni Abdurrahim Demir birlikte stadı gezdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Agit Acun, daha sonra stadın dışındaki Kartal heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Koyu Beşiktaş taraftarı olan Agit Acun'un hayalinin Beşiktaş stadını gezmek olduğunu aktaran kuzeni Abdurrahim Demir, "Haftaya inşallah Beşiktaş maçına gelecek" dedi
Kardeşinin söylediklerini tercüme eden İsmail Acun "Stadı çok beğendi. Gerçekten koyu Beşiktaşlı. Çok mutlu oldu. Beşiktaş Çarşı grubuna da, Kasımpaşa maçı içinde herkese teşekkür ediyor" dedi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:04
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Bu ikiliye yol gözüktü
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Nasıl olsa oyuncu alacağınız yok,safraları satında temizlik yapın.
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Arda da Twitter'dan sordu: Saat kaçta?
Toplam 17
Yorum
BJK_LEE ADAM ŞAMPİYONLUĞA GİDEN TAKIMDA OYNUYOR ŞUAN VE KİRALIK.. HALEN BARCELONANIN FUTBOLCUSU GÖZÜM..
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Novak'ta mutlu son
Toplam 5
Yorum
Hamdi KARTAL Parayı bol keseden harcıyorsunuz. Yazık o paraya
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