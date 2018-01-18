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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Agit 'ı gezdi

    Agit Vodafone Park'ı gezdi

    'da bindiği minibüste 4 kişinin saldırısına uğrayan engelli genç, stadını gezdi. Mutluluğu gözlerinden okunan engelli gencin, önümüzdeki hafta Beşiktaş Spor Kulübü başkanı ’ın davetiyle Beşiktaş- maçını statta izleyeceği öğrenildi.

    'da bindiği bir minibüste 4 üniversite öğrenci tarafından feci şekilde darp edilen 20 yaşındaki işitme engelli , yaşadığı tramvayı atlatması için yakınları tarafından 'a getirildi. İstanbul'da yakınlarıyla gezen engelli genç, bir kebapçıda ünlü sanatçı ile bir araya geldi. Sohbet sırasında saldırıya uğrayan gencin koyu taraftarı olduğunu öğrenen Levent, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı 'a ulaşarak durumu iletti.

    Bunun üzerine Orman, Agit Acun'u ve akrabalarını gezmek üzere Beşiktaş 'a davet etti. Başkan Orman, ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan -Beşiktaş maçına davet ettiği engelli gence imzalı forma sözü verdi.

    İşitme engelli Agit Acun Vodafone Park'da
    Davet üzerine Beşiktaş stadına gelen Agit Acun, abisi ve kuzeni Abdurrahim Demir birlikte stadı gezdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Agit Acun, daha sonra stadın dışındaki heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Koyu Beşiktaş taraftarı olan Agit Acun'un hayalinin Beşiktaş stadını gezmek olduğunu aktaran kuzeni Abdurrahim Demir, "Haftaya inşallah Beşiktaş maçına gelecek" dedi

    Kardeşinin söylediklerini tercüme eden İsmail Acun "Stadı çok beğendi. Gerçekten koyu Beşiktaşlı. Çok mutlu oldu. Beşiktaş Çarşı grubuna da, Kasımpaşa maçı içinde herkese teşekkür ediyor" dedi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:04
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