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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ’u davet ettiler

    <a href="/index/agit-acun?id=3e40890a-bcdb-4f13-9a0b-fdf414679f3b" class="" rel="tag">Agit Acun</a>’u davet ettiler
    yönetimi, bir anlamlı davranışa daha imza attı. Siyah beyazlılar, Adana'da minibüste 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan işitme engeli bulunan 'u maça davet etti. Aynı zamanda taraftarı olan , 'ın ikinci yarıdaki ilk iç saha maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasını Vodafone Park'ta izleyecek.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:27
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