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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'a kötü haber!

    Beşiktaş'a kötü haber!

    Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı sebebiyle yeni Domagoj Vida'ya henüz lisans çıkartamayan 'a kötü haber geldi.

    Yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak amacıyla ekibi 'e kiralanacağı konuşulan takımda kaldı. Yapılan ilk görüşmelerde mali şartları kabul eden Belçika ekibinin daha sonra bu transferden vazgeçtiği ve Ukraynalı oyuncunun 'ye geri döneceği öğrenildi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:15
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