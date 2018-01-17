Beşiktaş'a kötü haber!
Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı sebebiyle yeni transfer Domagoj Vida'ya henüz lisans çıkartamayan Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak amacıyla Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanacağı konuşulan Denys Boyko takımda kaldı. Yapılan ilk görüşmelerde mali şartları kabul eden Belçika ekibinin daha sonra bu transferden vazgeçtiği ve Ukraynalı oyuncunun Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:15
-
"Hidayet birkaç sene daha oynayabilirdi"
Toplam 1
Yorum
seda ABD de las vegasta jordanin evlendigi yerde evlenmistim,o zamanlar sporla ilgim yoktu ,ama ben lebron hastasiyim
-
F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 9
Yorum
umut düşüncesiz bir hoca, herşeyi eline yuzune bulaştıran bir yönetim.. beceriksizlik abidesi bir klüp haline geldik
-
Konyaspor'dan hakem tepkisi
Toplam 3
Yorum
fbli hakeme bir lafım olacak hadi görmedin diyelim catlak yada kırık olacak kadar sert darbede seside mi duymadın ?
Beşiktaş'a kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.