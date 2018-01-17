Beşiktaş'a kötü haber!

Yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak amacıyla Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanacağı konuşulan Denys Boyko takımda kaldı. Yapılan ilk görüşmelerde mali şartları kabul eden Belçika ekibinin daha sonra bu transferden vazgeçtiği ve Ukraynalı oyuncunun Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.