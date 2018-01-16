CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kaleci Boyko Brugge'e gidiyor

    Kaleci Boyko Brugge'e gidiyor
    , büyük umutlarla aldığı ancak istediği verimi alamadığı Ukraynalı kalecisi Denys Boyko'nun Belçika'nın takımına kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı. Belçika ekibi, siyah-beyazlı kulübe kiralama bedeli olarak 200 bin euro ödeyecek. Boyko'nun yarım sezonluk maaşı ise (500 bin euro) Beşiktaş ve Clup Brugge tarafından yarı yarıya ödenecek.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaleci Boyko Brugge'e gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN