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    16 Ocak 2018, Salı
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    Çok dikkatli olmalıyız

    Çok dikkatli olmalıyız
    Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarına iyi hazırlanacaklarını belirtti. Kicker Dergisine konuşan Heynckes, "İyi hazırlanmış olacağız. Çünkü bu tür karşılaşmalarda dikkatli olmak gerektiğini çok iyi biliyorum" ifadesini kullandı. 72 yaşındaki çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında 'nin başında olduğu 5 İngiliz takımının yanı sıra R. Madrid, ve 'yi gösterdi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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