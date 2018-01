Bayern'i elemeliyiz

Büyük hedefler koyarak taraftarlarımızda üzüntü oluşturacak ve. İlk hedef Bayern'i elemekCome To Beşiktaş 'ı dünyada çok önemli bir proje haline getirdik Yeni projedediyoruz!BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman , yeni iletişim kampanyası tanıtımında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taraftarların her zaman büyük beklentiler içinde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Fikret Orman, "Her şeyi hemen olsun istiyoruz. Bu işler hemen olacak işler değil. Bundan 6 sene önceye göre ne noktada olduğumuz ortada. Şampiyonlar Ligi'nde büyük bütçeli takımlar, büyük paralar harcıyorlar. Bizim de doğru stratejiler ve istikrar yakalamamız gerekiyor. İlk hedefimiz Bayern Münih 'i elemek. Sonrasına, sonra bakacağız. Büyük hedefler koyarak taraftarlarımızda üzüntü oluşturacak ve ukalalık olabilecek hedefler koymuyoruz. Futbol dışında diğer branşlarımız için de geçerli bu kampanya. Önümüzdeki sezon için basketbol takımımız Çin'de kamp yapabilir, bunlar hep yatırım" ifadesini kullandı.'Come to Beşiktaş'ın tamamen taraftarın bulduğu bir kampanya olduğunun altını çizen Fikret Orman şöyle devam etti: "Bunu dünyada önemli bir proje haline getirdik ve dünyaya yaymaya çalıştık. 1.2 milyar insana ulaştı bu durum. Bu kampanyayı başka bir seviyeye taşımayı düşündük. Bu reklam esas itibariyle yurt dışı bazlı bir kampanyadır. Dünyanın konuşacağı bir hal haline getirmeye çalışıyoruz. Din, dil ve ırk gözetmeksizin bu kampanyayla herkese kollarımızı açtığımızı gösterdik. Bunu yaparken de Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleri bize ışık tuttu. 'Gel, gel yine gel. Ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, 100 kere de tövbe bozsan yine gel' diyerek hazırladık bu kampanyayı."DÜNYANIN önde gelen kulüplerinin 15 sene önce bunun gibi kampanyalara başladığını belirten Fikret Orman, "Hedefimiz 100 milyon taraftar kitlesine ulaşmak. Global kulüplerle aramızda büyük bütçe farkları oluştu. 150-200 milyon euro bonservis bedelleri ödenir hale geldi. Bizim bu bütçelere gelebilmek için borçlanarak değil, kulüplerimizi borç batağına sokmadan bütçe olarak büyümemiz gerekir" dedi. Devletten herhangi bir talepleri olup olmadığı sorulan Orman, "Devletimizden bir beklentimiz olmadı, bir talebimiz olmadı. Biz kendimizi temsil ederken, Türk bayrağını taşıyan tek kulüp olduğumuz için bunu da iyi temsil etmemiz gerekiyor. Hedef ülkelerde daha ağırlıklı olacağız ama tüm dünyaya yayacağız bunu" dedi.ORMAN sözlerini şöyle tamamladı: Son iki yılda Türkiye'ye en fazla döviz kazandıran kurum olduk. Geçen sezon UEFA'da yaptıklarımız ortada, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz, çok başarılı sponsorluklarımız var. İletişimine 100 milyonlarca para harcayan firmalar ile aynı kulvarda mücadele ediyoruz. Geçen sezon bir programa start verdik ve Çin'e gittik. Orada bir maç yaptık ve Schalke ile oynadığımız maçı toplam 91 milyon kişi takip etti. Çin ile ilişkilerimize başladık, devamlı toplantılar yaptık. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları Çin'de yayınlanmaya başladı. BeIN ile yaptığımız işbirliği ile de lig maçlarımız artık Çin'de yayınlanacak. Şu ana kadar Çin'de 600 milyon kişiye ulaşmış durumdayız.