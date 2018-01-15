Yine yeniden Gignac
SEZON başında sıkça Beşiktaş ile adı anılan Pierre Gignac da gündemden düşmüş değil. Meksika ekibi Tigres ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Fransız golcüyü bonservisiyle almak isteyen siyahbeyazlıların Slimani ve Sakho'dan olumlu dönüş olmaması halinde bu hafta içi Tigres ile de yeni bir görüşme yapacağı ifade edildi. Futbol komitesi şartların oluşması halinde 33 yaşındaki golcüyü transfer edebilir.
GiGNAC KiMDiR
D. TARiHi: 5 ARALIK 1985 D. YERi: FRANSA BOY: 1.85 / KiLO: 83 POZiSYON: Santrafor KULÜBÜ: TiGRES
GiGNAC KiMDiR
D. TARiHi: 5 ARALIK 1985 D. YERi: FRANSA BOY: 1.85 / KiLO: 83 POZiSYON: Santrafor KULÜBÜ: TiGRES
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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