Ya Slimani ya Sakho
Cenk’in maçını izlemek için Ada’ya giden siyah-beyazlılar, Sakho için West Ham, Slimani için de Leicester City ile tekrar masaya oturdu. Sezon sonuna kadar kiralama teklifleri yapan Beşiktaş, iki isimden birini bitirecek
CYLE Larin transferine rağmen kadrosuna bir golcü daha katacak olan Beşiktaş, işi iyice sıkı tutmaya başladı. Bir yandan dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic isminin ağırlık kazandığı siyah-beyazlı kulübün listesine pek çok forvet de dahil olmuştu. Bunlardan bazılarıyla temasa geçen Beşiktaş, adayların sayısını düşürüp transfer girişimlerine ciddiyet kazandırdı ve Kartal'ın iki isim üzerinde durduğu bildirildi. Buna göre Cenk'in Premier Lig'de çıktığı ilk maçı izlemek için İngiltere'ye giden yöneticilerin burada Leicester City'li Islam Slimani ve West Ham United'dan Diafro Sakho konusunda görüşmeler yaptığı kaydedildi.
ÖNCEDEN DE İSTEDİ
Gelen haberlere göre siyah- beyazlıların ilk olarak West Ham'la masaya oturup Sakho'nun kiralanması konsunda teklif yaptığı ve birkaç gün içinde haber beklediği kaydedildi. Sonrasında da Leicester yönetimi ile bir araya gelip aynı şekilde Slimani için sezon sonuna kadar kiralama talebi yapıldığı bildirildi. Beşiktaş, 29 yaşındaki Cezayirliyi daha önce de kiralamak istemiş ancak İngilizler ancak bonvervisiyle verebileceklerini iletmişti.
SLiMANi KiMDiR
D. TARiHi: 18 HAZiRAN 1988
D. YERi: CEZAYiR
BOY: 1.88 / KiLO: 84
POZiSYON: Santrafor
KULÜBÜ: Leicester City
SAKHO KiMDiR
D. TARiHi: 24 ARALIK 1989
D. YERi: SENEGAL
BOY: 1.84 / KiLO: 79
POZiSYON: Santrafor
KULÜBÜ: West Ham
Sakho daha uygun
Sakho, kuvvet ve bitiricilik anlamında bence Premier Lig'in en iyi 4-5 forvetinden birisi. Ama sakatlık sorunu yoksa... 2014-16 arası West Ham'a ciddi katkıda bulunan Senegalli, geçen yılı komple sakat geçirdiği için bu seneye hazır giremedi. Sağlık kontrollerinin detaylı yapılması şart. Slimani ise Lizbon'da 31 gol attıktan sonra 30 milyon euro'ya geldiği Leicester'da hayal kırıklığı oldu. İkisi de potansiyelli, yani tam Şenol Güneş'e göreler! Fakat sakatlığının düzelmesi şartıyla hava toplarında çok etkili Sakho, orta yapmayı seven Beşiktaş'ın sistemine daha uygun diyebilirim.
Mini yorum Barış Dinçarslan
ÖNCEDEN DE İSTEDİ
Gelen haberlere göre siyah- beyazlıların ilk olarak West Ham'la masaya oturup Sakho'nun kiralanması konsunda teklif yaptığı ve birkaç gün içinde haber beklediği kaydedildi. Sonrasında da Leicester yönetimi ile bir araya gelip aynı şekilde Slimani için sezon sonuna kadar kiralama talebi yapıldığı bildirildi. Beşiktaş, 29 yaşındaki Cezayirliyi daha önce de kiralamak istemiş ancak İngilizler ancak bonvervisiyle verebileceklerini iletmişti.
SLiMANi KiMDiR
D. TARiHi: 18 HAZiRAN 1988
D. YERi: CEZAYiR
BOY: 1.88 / KiLO: 84
POZiSYON: Santrafor
KULÜBÜ: Leicester City
SAKHO KiMDiR
D. TARiHi: 24 ARALIK 1989
D. YERi: SENEGAL
BOY: 1.84 / KiLO: 79
POZiSYON: Santrafor
KULÜBÜ: West Ham
Sakho daha uygun
Sakho, kuvvet ve bitiricilik anlamında bence Premier Lig'in en iyi 4-5 forvetinden birisi. Ama sakatlık sorunu yoksa... 2014-16 arası West Ham'a ciddi katkıda bulunan Senegalli, geçen yılı komple sakat geçirdiği için bu seneye hazır giremedi. Sağlık kontrollerinin detaylı yapılması şart. Slimani ise Lizbon'da 31 gol attıktan sonra 30 milyon euro'ya geldiği Leicester'da hayal kırıklığı oldu. İkisi de potansiyelli, yani tam Şenol Güneş'e göreler! Fakat sakatlığının düzelmesi şartıyla hava toplarında çok etkili Sakho, orta yapmayı seven Beşiktaş'ın sistemine daha uygun diyebilirim.
Mini yorum Barış Dinçarslan
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
Yorum
ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
-
Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
Yorum
hakan hemen !
-
Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
Yorum
taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
Ya Slimani ya Sakho haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.