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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    için iddiası

    Tosic için Fransa iddiası
    Kartal'ın Sırp savunmacısı Tosic'in talipleri artıyor. Vida transferinden sonra yedek kulübesine çekilmesi beklenen 'e Trabzonspor ve ABD Ligi ekibi Chicago'nun talip olduğu yazıldı. Fransız Mercato'nun iddiasına göre Saint-Etienne'in Tosic için 1.5 milyon euro önerdiği belirtildi. Sırp basınına da yansıyan haberlerde Beşiktaş yönetiminin uygun bir teklif gelmesi tecrübeli stoperi satabileceği kaydedildi.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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