Şenol Hoca Cenk'i teselli etti
YÖNETİCİLERLE birlikte İngiltere'ye gidip Cenk'in maçını izleyen teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından talebesini teselli etti. Usta hoca, Cenk'e kendisine neredeyse hiç top gelmemesine rağmen gösterdiği performansın yabana atılmaması gerektiğini söyledi. Milli futbolcu da Güneş'e teşekkür etti.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:25
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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