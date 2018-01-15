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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Şenol Hoca Cenk'i teselli etti

    Şenol Hoca Cenk'i teselli etti
    YÖNETİCİLERLE birlikte İngiltere'ye gidip Cenk'in maçını izleyen teknik direktör , mücadelenin ardından talebesini teselli etti. Usta hoca, Cenk'e kendisine neredeyse hiç top gelmemesine rağmen gösterdiği performansın yabana atılmaması gerektiğini söyledi. Milli futbolcu da Güneş'e teşekkür etti.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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