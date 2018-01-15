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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    için 7 milyon

    Negredo için 7 milyon

    'ta transfer hareketliliği tüm hızı ile devam ediyor. Kara Kartal'a Çin'den sürpriz bir teklif geldiği ileri sürüldü. Çin Süper Ligi ekiplerinin bir süderi takipte oldukları Alvaro için harekete geçti ve siyah-beyazlı kulübe 7 milyon euro teklif edildi.

    Menajerler aracılığı ile gelen teklife, yönetimin ilk cevabı olumsuz olurken, başkan 'ın, İspanyol yıldızı 10 milyon euro'nun aşağısında bir rakama satmayacağını söylediği belirtildi. Bu gelişme sonrası teklifin yükselip yükselmeyeceği bilinmiyor. Güneş de 'nun kalmasını istiyor. Bu sezon forması ile 26 maça çıkan İspanyol forvet, 10 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

    Bir forvet daha alacağız
    Kulübün Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Süper Lig'in 2. yarısını daha iyi geçirip şampiyonluğa ulaşacaklarını savundu. Larin transferiyle ilgili "Onu uzun zamandır takip ediyorduk. Çok potansiyelli genç bir oyuncu, önü açık" ifadesini kullanan yönetici, forvet takviyesi için arayışlarının sürdüğünü de ekledi.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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