Negredo için 7 milyon
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızı ile devam ediyor. Kara Kartal'a Çin'den sürpriz bir teklif geldiği ileri sürüldü. Çin Süper Ligi ekiplerinin bir süderi takipte oldukları Alvaro Negredo için harekete geçti ve siyah-beyazlı kulübe 7 milyon euro teklif edildi.
Menajerler aracılığı ile gelen teklife, yönetimin ilk cevabı olumsuz olurken, başkan Fikret Orman'ın, İspanyol yıldızı 10 milyon euro'nun aşağısında bir rakama satmayacağını söylediği belirtildi. Bu gelişme sonrası teklifin yükselip yükselmeyeceği bilinmiyor. Güneş de Negredo'nun kalmasını istiyor. Bu sezon Beşiktaş forması ile 26 maça çıkan İspanyol forvet, 10 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
Bir forvet daha alacağız
Kulübün Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Süper Lig'in 2. yarısını daha iyi geçirip şampiyonluğa ulaşacaklarını savundu. Larin transferiyle ilgili "Onu uzun zamandır takip ediyorduk. Çok potansiyelli genç bir oyuncu, önü açık" ifadesini kullanan yönetici, forvet takviyesi için arayışlarının sürdüğünü de ekledi.
Bir forvet daha alacağız
Kulübün Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Süper Lig'in 2. yarısını daha iyi geçirip şampiyonluğa ulaşacaklarını savundu. Larin transferiyle ilgili "Onu uzun zamandır takip ediyorduk. Çok potansiyelli genç bir oyuncu, önü açık" ifadesini kullanan yönetici, forvet takviyesi için arayışlarının sürdüğünü de ekledi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
Yorum
ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
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Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
Yorum
hakan hemen !
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Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
Yorum
taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
Negredo için 7 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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