Kampanya bugün açıklanacak
Başkan Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş'ın üstünde bir kampanya başlatacaklarını açıklamıştı. Ne olacağı merakla beklenen kampanya bugün belli olacak. Haber1903'ün haberine göre Beşiktaş'ın, futbolcuların da oynadığı bir reklam çektiği ve reklamın bir çok ülkede yayınlanacağı belirtildi. Ancak reklamın içeriğine dair bilgiye sır gibi saklanıyor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
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ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
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Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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