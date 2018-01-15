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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kampanya bugün açıklanacak

    Kampanya bugün açıklanacak
    Başkan , 'Come to 'ın üstünde bir kampanya başlatacaklarını açıklamıştı. Ne olacağı merakla beklenen kampanya bugün belli olacak. Haber1903'ün haberine göre Beşiktaş'ın, futbolcuların da oynadığı bir reklam çektiği ve reklamın bir çok ülkede yayınlanacağı belirtildi. Ancak reklamın içeriğine dair bilgiye sır gibi saklanıyor.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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