Herkes bunu konuşuyor!

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın başrol oyuncularından biri olan Cenk Tosun, devre arasında İngiltere'ye gitti. Cenk'in ayrılmasıyla gol yollarında önemli bir yara kayıpa yaşana Beşiktaş'ta başarılı oyuncunun pozisyonunda kimin oynayacağı merak konusu oldu.

YENİ TRANSFER: LARIN!

Siyah-beyazlılar, Cenk'in takımdan ayrılmasının ardından hemen bu bölgeye takviye yaptı. Beşiktaş, ABD Futbol Ligi MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen golcü oyuncu Cyle Larin'le anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki genç oyuncu 2017 yılında Orlandno City forması ile çıktığı 30 maçta 12 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

NEGREDO İLK 11'DE Mİ GÖREV YAPACAK?

Cenk, takımdayken gösterdiği üst düzey performans nedeniyle ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Negredo'nun ise önü açıldı. Sezon başında Valencia'dan trensfer edilen İspanyol oyuncu, geride kalan yarınm sezonda toplam 26 maça çıkarken 10 gol 4 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ: BİR FORVET DAHA ALACAĞIZ

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak ise yaptığı açıkalmada Cyle Larin'in dışında bir forvet transferi daha yapacaklarını açıkladı. "Bütçemiz çerçevesinde uyarsa, bir forvet daha almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Albayrak, ikinci yarıda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

HÜCUM HATTI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Bu gelişmeler gözönüne alındığında siyah-beyazlıların nasıl oyun bir planıyla ikinci yarıda sahaya çıkacağı merak konusu oldu. İleri uçta sadece Negredo veya Larin'le mi yoksa ikisiyle birlikte mi sahaya çıkılacak?



