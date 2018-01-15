Futbolcular salon adı oldu!

Denizli'de bir okul, öğrencilerin deneme sınavlara gireceği salonlara Beşiktaşlı futbolcuların adını verdi. Sınav yerlerini bulmak için listelere bakan öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, Fabri, Quaresma, Lens, Pepe gibi yıldızların adlarını görmek tebessüme neden oldu. Bunun öğrenciler üzerindeki sınav stresini azaltmak için yapıldığı kaydedildi.