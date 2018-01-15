;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Futbolcular salon adı oldu!

    Futbolcular salon adı oldu!
    Denizli'de bir okul, öğrencilerin deneme sınavlara gireceği salonlara Beşiktaşlı futbolcuların adını verdi. Sınav yerlerini bulmak için listelere bakan öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, Fabri, Quaresma, Lens, Pepe gibi yıldızların adlarını görmek tebessüme neden oldu. Bunun öğrenciler üzerindeki sınav stresini azaltmak için yapıldığı kaydedildi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbolcular salon adı oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN