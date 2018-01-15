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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    En zorlusu

    En zorlusu Vodafone Park
    'un orta saha oyuncusu Efecan Karaca, ligin en iyi takımının olduğunu söyledi. "En zor deplasman . Beşiktaş da takım olarak çok üst düzey" diyen tecrübeli futbolcu, rakipler arasındaki en iyi orta saha oyuncusunun Atiba, ligdeki en beğendiği ismin Babel olduğunu açıkladı.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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