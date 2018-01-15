En zorlusu Vodafone Park
Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Efecan Karaca, ligin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu söyledi. "En zor deplasman Vodafone Park. Beşiktaş da takım olarak çok üst düzey" diyen tecrübeli futbolcu, rakipler arasındaki en iyi orta saha oyuncusunun Atiba, ligdeki en beğendiği ismin Babel olduğunu açıkladı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
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ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
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Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
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hakan hemen !
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Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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