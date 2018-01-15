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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    şoku!

    Dusko Tosic şoku!

    Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı. Gökhan Töre, uzun bir aranın ardından çalışmalara başlarken, sakatlanan idmanı yarıda bıraktı.

    'nın son 16 turu rövanşında 17 Ocak Çarşamba günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

    Antalya kampı sonrasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk idmana çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Töre de antrenmanda yer aldı. Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, takımdan ayrı koşu yaptı.

    Dusko Tosic idmanı yarıda bıraktı

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana takımdan ayrı koşuyla başlayan ve daha sonra toplu çalışmaya dahil olan ise antrenmanı tamamlayamadı. Sırp oyuncu, yarı sahada yapılan çift kale maçta, sağ kasığında ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktı.

    İdmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı futbolcular, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma oynadı ve pas çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarı sahada çift kale taktik maçla idmanı noktaladı.

    Antrenmanın sona ermesinin ardından sahada kalan Oğuzhan Özyakup ve Orkan Çınar, bir süre şut çalışması yaptı. Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:33
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