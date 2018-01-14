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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Tolgay'a teklif yağıyor

    Tolgay'a teklif yağıyor

    ’ın başarılı oyuncusu ’a Bayer Leverkusenin’ ardından bir başka Alman ekibi da talip oldu

    Alman ekiplerinin gözü Beşiktaşlı 'da... Siyah-Beyazlı takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 'den sonra da harekete geçti. Alman basınında Dortmund'un Tolgay için 'a 9 milyon Euro civarında bir rakam önermeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş Başkanı ise başarılı orta saha oyuncusunu 15 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:02
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