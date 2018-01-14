Quaresma'dan 'baklavalı' paylaşım
Beşiktaş'ın dünya yıldızı Ricardo Quaresma çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Portekizli yıldız oyuncu yaptığı paylaşımın altına şu notu ekledi:
"Beşiktaş'ın şampiyon olması için antrenman yapıyorum. İsteyen istediğini uydurabilir ancak bizi hiçbir şey durduramaz!"
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:34
-
Sonuna kadar savaşacağız
Toplam 1
Yorum
yavuz kusura bakmada aykut kocaman sen fenere hoca olaman başkanla birlikde defolun gidin senden şampiyon olamaz
-
RvP'nin maliyeti: 20 Milyon 330 bin euro
Toplam 1
Yorum
yavuz aziz beyin azizligi koskoca feneri rezil ettin hala bu takımın başkanı olarak duruyon yazıklar olsun senin gibi başkana rezil ettin takımı
-
Kapımız sana sonuna kadar açık
Toplam 3
Yorum
Gökhan Fenerbahçe'nin disiplinsiz tavırları yüzünden gönderdiği, düzensiz form tutan bir futbolcuyu kendi takımımda görmek istemem.
Quaresma'dan 'baklavalı' paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.