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    14 Ocak 2018, Pazar
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    'dan 'baklavalı' paylaşım

    Quaresma'dan 'baklavalı' paylaşım

    'ın dünya yıldızı Ricardo çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

    Siyah beyazlı ekibin en etkili silahlarından , spor salınunda çalışırken çektirdiği fotoğrafı instagram hesabından yaplaşmayı ihmal etmedi.

    Portekizli yıldız oyuncu yaptığı paylaşımın altına şu notu ekledi:

    "'ın şampiyon olması için antrenman yapıyorum. İsteyen istediğini uydurabilir ancak bizi hiçbir şey durduramaz!"

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:34
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