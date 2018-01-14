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    14 Ocak 2018, Pazar
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    : "Quaresma'ya teklif gelmişse versinler"

    Erman Toroğlu: "Quaresma'ya teklif gelmişse versinler"

    , 'ın Larin transferini ve Quaresma için Çin'den gelen teklifi yorumladı

    'ın Quaresma'ya gelen teklifi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Satmazsan elde kalacak. Zamanı geldimi ver" dedi. İşte Toroğlu'nun açıklamaları...

    "Quaresma yaşlandı elde"

    "Quaresma yaşlandı elde kalmak üzere. Zamanı geldimi ver abi. Teklif gelirse veririm abi niye vermiyim? Şenol hoca Quaresma'yı ver de der vermezde demez. Cenk'i de verdiniz Quaresma'yı da verdiniz der. Cenk mi Quaresma mı? Cenk seneye aynı işi yapabilecek miydi? Quaresma'ya o teklif gelmişse versinler. Bu arada 'te rahatlar. Babel'den çok şey alabilirsin. Ama Cenk'ten alamayabilirsin. Cenk'in 4 kişi çalımlayıp gol atığını gördün mü. Gol vuruşu yapan oyuncu. Aboubakar gibi oyuncu değil Cenk. Bir yere kadar. Quaresma her haltı yapan oyuncu ama yapmıyor. "

    Larin iyi oyuncu
    Cyle Larin transferini de değerlendiren , "Larin iyi oyuncu. Cenk Beşiktaş takımında kaldığı sürece bu sene birinci forvet oldu. Negredo iki de kaldı. Onun haricinde hiç olmadı. Aboubakar iyiyken Aboubakar oynadı. Negredo iyi bir santrafor. Arkasından var. Babel iki yanı iyi oynayabilen oyuncu. Hem kaliteli hem de düzgün bir profesyonel. Takımı şu ana kadar yarıda bırakmadı. Bir kırmızı kart gördü orada da isteyerek yapmadı. Beşiktaş bıçak sırtında gidiyor." ifadelerini kullandı.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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