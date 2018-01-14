Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'ya sürpriz bir teklif geldi. Çin ekiplerinin radarına giren 32 yaşındaki futbolcuya, 7 milyon euro teklif edildi.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızı ile devam ediyor.
NTV Spor'un haberine göre; Cenk Tosun'un Everton'a gidişi, Vida ve Larin'in kadroya katılmasının ardından, Çin'den sürpriz bir teklif geldi. Bir süredir Çin Süper Ligi ekiplerinin radarında olan Alvaro Negredo'ya 7 milyon euro teklif edildi.
Menajerler aracılığı ile siyah-eyazlılara teklif iletilirken, yönetimin ilk cevabı olumsuz oldu. Beşiktaş Kulübü, Cenk'in transferi sonrası Negredo'nun takımın 1. forveti olduğunu ve İspanyol oyuncunun takımda kalacağını Çin ekiplerine aktardı.
Teknik direktör Şenol Güneş de Negredo'nun kadroda tutulmasını istiyor. Güneş, Cenk'in ayrılığının ardından İspanyol golcünün gidişine onay vermeyeceğini yönetime aktardı.
Bu gelişme sonrası teklifin yükselip yükselmeyeceği bilinmiyor. Çin ekiplerinin Negredo konusunda ısrarının sürmesi ve 7 milyon Euro'luk teklifi arttırmaları halinde yönetim konuyu yeniden gündemine alabilir.
Bu sezon Beşiktaş forması ile 26 maça çıkan İspanyol forvet, 10 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:22
-
Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 5
Yorum
fb gec bile kalindi gencleri hep futboldan ziyade baska isler kafalarina sokuyordu ....
-
Terim'den Arda Turan açıklaması
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu Ardanın yaptığı son derece yanlış.Zannediyorum taraftarın sevgisini kaybetti.Başka bir şey yazmaya gerek yok.
-
Lavezzi sesleri
Toplam 2
Yorum
Ts61 Komik misın şimdi niye gelmesin lavezzı sanki Messi hem bizde daha iyi oynar İstanbul takimlarindan
Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.