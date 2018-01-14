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    14 Ocak 2018, Pazar
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    'a dev teklif: 7 milyon €!

    Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!

    'ın İspanyol golcüsü Alvaro 'ya sürpriz bir teklif geldi. Çin ekiplerinin radarına giren 32 yaşındaki futbolcuya, 7 milyon euro teklif edildi.

    'ta hareketliliği tüm hızı ile devam ediyor.

    NTV Spor'un haberine göre; Cenk Tosun'un Everton'a gidişi, Vida ve Larin'in kadroya katılmasının ardından, Çin'den sürpriz bir teklif geldi. Bir süredir Çin Süper Ligi ekiplerinin radarında olan Alvaro 'ya 7 milyon euro teklif edildi.

    Menajerler aracılığı ile siyah-eyazlılara teklif iletilirken, yönetimin ilk cevabı olumsuz oldu. Beşiktaş Kulübü, Cenk'in transferi sonrası Negredo'nun takımın 1. forveti olduğunu ve İspanyol oyuncunun takımda kalacağını Çin ekiplerine aktardı.

    Teknik direktör Şenol Güneş de Negredo'nun kadroda tutulmasını istiyor. Güneş, Cenk'in ayrılığının ardından İspanyol golcünün gidişine onay vermeyeceğini yönetime aktardı.

    Bu gelişme sonrası teklifin yükselip yükselmeyeceği bilinmiyor. Çin ekiplerinin Negredo konusunda ısrarının sürmesi ve 7 milyon Euro'luk teklifi arttırmaları halinde yönetim konuyu yeniden gündemine alabilir.

    Bu sezon Beşiktaş forması ile 26 maça çıkan İspanyol forvet, 10 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:22
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