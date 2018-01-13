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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Tosun Paşa sahnede

    Tosun Paşa sahnede
    'tan Everton'a transfer olan , bu akşam yeni takımıyla ilk maçına çıkıyor. Deplasmanda Tottenham ile TSİ 20.30'da yapacakları lig maçı öncesinde konuşan Allardyce, "Cenk, performansıyla etki yapmak istiyor, Tottenham karşısında kadroda olacak. Umarım istediği gibi bir başlangıca imza atar" ifadesini kullandı.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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