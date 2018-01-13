Son Kartal Larin
Cenk Tosun’u Everton’a rekor ücretle satan Beşiktaş, yıldız oyuncunun yerine düşündüğü Kanadalı golcüyü Türkiye’ye getirdi. Bir kaç gündür İstanbul’da bulunan 22 yaşındaki golcü, önümüzdeki hafta içinde sözleşme imzalayacak
KANADA'NIN PARLAYAN YILDIZI
Atiba'nın övgüler dizdiği ve Kanada Milli Takımı'nın da yıldızları arasında yer alan Cyle Larin, ülkesinin Ontario eyaletinde yer alan Brampton'da doğdu. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan genç futbolcu, 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti. 2015'te draft edilip Orlando City'e giden 22 yaşındaki oyuncu buradaki performansıyla MLS'nin en gözde isimleri arasına girmeyi başardı. Sürati ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Cyle Larin, hava toplarına da hakimCenk Tosun'un ayrılığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, MLS'te Orlando City'de oynayan Cyle Larin'i transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye getirdi.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:47
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
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