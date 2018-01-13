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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Son Kartal Larin

    Son Kartal Larin

    ’u Everton’a rekor ücretle satan , yıldız oyuncunun yerine düşündüğü Kanadalı golcüyü Türkiye’ye getirdi. Bir kaç gündür İstanbul’da bulunan 22 yaşındaki golcü, önümüzdeki hafta içinde sözleşme imzalayacak

    Beşiktaş, ocak ayının ilk transferini noktalamak üzere... Son iki sezonun yıldızı 'u, rekor ücrete İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a satan siyah-beyazlılar, ABD'nin Orlando City takımında top koşturan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Cyle Larin'i İstanbul'a getirdi. Daha önce yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılan Kanadalı yıldızın, çarşamba gününden beri Türkiye'de olduğu ifade edildi. Menajeriyle birlikte bulunduğu İstanbul'da yönetimiyle ufak detayları görüşen Larin'in önümüzdeki hafta içinde Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kanadalı yıldız Atiba'nın önerisiyle Beşiktaş'ın listesine eklediği Larin'e "Geleceğe yatırım" olarak bakan siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in de transferi çok istediği vurgulandı.

    KANADA'NIN PARLAYAN YILDIZI
    Atiba'nın övgüler dizdiği ve Kanada Milli Takımı'nın da yıldızları arasında yer alan , ülkesinin Ontario eyaletinde yer alan Brampton'da doğdu. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan genç futbolcu, 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti. 2015'te draft edilip Orlando City'e giden 22 yaşındaki oyuncu buradaki performansıyla MLS'nin en gözde isimleri arasına girmeyi başardı. Sürati ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Cyle Larin, hava toplarına da hakimCenk Tosun'un ayrılığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, MLS'te Orlando City'de oynayan Cyle Larin'i görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye getirdi.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:47
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