Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt

Orlando'nun basın sözcüsü Diogo Costcho, Amerikan haber sitelerine yaptığı açıklamada Larin'in hala kendi futbolcuları olduğunu ve Beşiktaş'ın hukuksuz bir anlaşma yaptığını söyledi. Costcho, Larin'in 1 yıl daha Orlando ile sözleşmesi bulunduğu için Beşiktaş'ın yaptığı transfere karşı tüm hukuksal yollara başvuracaklarını ilan etti.



ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU: ''HUKUKSUZ BİR DURUM YOK, SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE KOYDUK''

Orlando'nun bu açıklamasına karşın Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu ve aynı zamanda Umut Güner ile beraber siyah-beyazlıların transferlerini de yapan yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise Larin transferinde Beşiktaş aleyhine hukuksal bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ''Normalde oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyordu. Fakat oyuncu bizimle görüşmeye başlayınca kulübü tek taraflı sözleşmesini uzatmış. Yani tek taraflı sözleşme opsiyonu kullanımı söz konusu. FIFA tek taraflı opsiyon uzatmalarında her zaman oyuncunun lehine kara veriyor. Biz de Amerikan Federasyonu'na değil FIFA'ya bağlıyız. Dolayısıyla da burada herhangi bir olumsuz durumda FIFA bizim lehimize karar verir'' dedi.



Başarılı yönetici Larin ile yaptıkları sözleşmeye özel bir madde koyduklarını da sözlerine ekledi ve ''Cyle Larin ile yaptığımız görüşmelerde bu durumu enine boyuna konuştuk ve sözleşmeye özel bir madde koyduk. Çok düşük bir ihtimal de olsa herhangi bir olumsuz karar çıkması ve kulübümüze maddi yükümlülük çıkması durumunda bu maliyet tamamen Cyle Larin tarafından karşılanacak. Bu açıdan da rahatız. Oyuncunun oynamak istediği takım Beşiktaş'tır. FIFA bu tip durumlarda hep oyuncunun oynamak istediği takıma göre hareket eder, yine öyle olacaktır'' diyerek Beşiktaş'ın herhangi bir olumsuzlukta maddi yükün altına girmeyeceğini sözlerine ekledi.

ORLANDO'DAN BEŞİKTAŞ'A YANIT

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Orlando City, Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in sözleşmesinin devam ettiğini ve futbolcunun bu ay sonunda kampa katılmasını beklediklerini bildirdi.

Amerikan kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Orlando City, forvet oyuncusu Cyle Larin ile ilgili Beşiktaş Kulübünün yaptığı açıklamadan haberdardır. Kulüp, Larin'in transfer şartlarıyla ilgili anlaşmaya varmadı ve Beşiktaş'ın açıklamasına karşı gereken yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki futbolcunun Orlando City ile 2019 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğunu savunan kulüp, oyuncunun, bu ay sonunda başlayacak sezon öncesi kampına katılmasının beklendiğini kaydetti.

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirmiş, Larin de bugün sağlık kontrolünden geçmişti.