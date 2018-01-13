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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’dan Gameiro iddiası geldi

    <a href="/index/ispanya?id=edcf5b2f-7bb4-4d5f-a757-09c2733c14ca" class="" rel="tag">İspanya</a>’dan Gameiro iddiası geldi
    Forvet hattını güçlendirmek istediği bilinen ile ilgili Avrupa medyasından çeşitli transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İtalyan medyasının Zlatan İbrahimovic iddiasından sonra bir iddia da 'dan geldi. Siyah-beyazlıların, 2016 yazında 30 milyon euro'ya 'e transfer olan Kevin Gameiro ile ilgilendiği ileri sürüldü. 'nın dönüşüyle Atletico'da forma şansı azalan Fransız yıldız için yönetiminin haftaya 'ya gideceği belirtildi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:31
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