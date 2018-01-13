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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Come to gittikçe büyüyor!

    Come to Beşiktaş gittikçe büyüyor!
    SADECE Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük ses getiren, Beşiktaşlı yıldız futbolcuların yanı sıra, tüm dünyanın tanıdığı isimlerin de katıldığı 'Come to Beşiktaş' akımı, yeni iletişim kampanyası ile daha da güçlenecek. Başkan 'ın katılımıyla gerçekleşecek olan 'Come to ' akımının yeni iletişim kampanyası lansmanı 15 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Vodafone Park'ta yapılacak
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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