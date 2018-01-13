Beşiktaşlı duruşu
Kartal; Skenderbeu’dan bir oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda gol buldu Şenol Güneş, Fabri’ye “kaleyi boşalt” dedi; rakip de boş kaleye golünü attı
Güzel final (Mini yorum: Turgay Demir)
Antalya kampının son gününde İskenderbey'le hazırlık maçı yapan Beşiktaş terlemeden kazandı. Ligin ikinci yarısında bir çok maçta Kartal'ın korner ve duran topları son derece iyi değerlendireceğini göreceğiz sanırım. Vida her geçen gün biraz daha alışıyor takıma. Maç sırasında sakatlık sonrası erken başlayan Beşiktaşlı oyuncular Mustafa Pektemek'le golü buldular İskenderbeyli oyuncular bunun centilmenliğe aykırı olduğunu söyleyince, siyah-beyazlı oyuncular kaleyi boşaltıp beraberlik golünü yediler. Bu olay gecenin en güzel görüntüsüydü.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:34
-
İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
-
Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
-
Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
Beşiktaşlı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.