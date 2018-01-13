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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Beşiktaşlı duruşu

    Beşiktaşlı duruşu

    Kartal; Skenderbeu’dan bir oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda gol buldu , Fabri’ye “kaleyi boşalt” dedi; rakip de boş kaleye golünü attı

    , Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu, Mustafa Pektemek (2) ve Negredo'nun golleriyle 3-2 yendi. Maçın olayı ise Kartal'ın ortaya koyduğu 'fair-play' davranış oldu. Skenderbeu'dan Jashanica'nın sakatlandığı pozisyonda Mustafa, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 'in talimatıyla, Beşiktaşlı oyuncular santradan sonra hareketsiz kaldı. Ali Sowe de Fabri'nin de boş bıraktığı kaleye topu gönderdi. Bu örnek davranış alkış aldı, kamp sona erdi.

    Güzel final (Mini yorum: Turgay Demir)
    Antalya kampının son gününde İskenderbey'le hazırlık maçı yapan Beşiktaş terlemeden kazandı. Ligin ikinci yarısında bir çok maçta Kartal'ın korner ve duran topları son derece iyi değerlendireceğini göreceğiz sanırım. Vida her geçen gün biraz daha alışıyor takıma. Maç sırasında sakatlık sonrası erken başlayan Beşiktaşlı oyuncular Mustafa Pektemek'le golü buldular İskenderbeyli oyuncular bunun centilmenliğe aykırı olduğunu söyleyince, siyah-beyazlı oyuncular kaleyi boşaltıp beraberlik golünü yediler. Bu olay gecenin en güzel görüntüsüydü.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:34
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