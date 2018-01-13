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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’a 19’luk önlibero

    Beşiktaş’a 19’luk önlibero
    , Altay'ın 19 yaşındaki ön liberosu Atakan Çankaya'ya talip oldu. İzmir ekibi, Sivas'ın da istediği genç yıldız için siyah-beyazlılardan 3 milyon lira talep ederken; Atakan'ı bırakma şartının genç oyuncunun sezon sonuna kadar İzmir'de kalması olduğu öğrenildi.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:30
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